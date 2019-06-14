Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставкуГазета.Ru 12:44

Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на вице-председателя партии Владимира Чеботаря.

Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку

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