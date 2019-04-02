Общество

Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работуРБК 13:38

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, уволившаяся после скандала, вызванного фразой «государство не просило вас рожать», опубликовала в социальных сетях фотографию с нового места работы.
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Ольга Глацких
Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно.
— Ольга ГлацкихURA.Ru 09:39

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Ольга Вячеславовна Глацких
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственная служащая.
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