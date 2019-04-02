Общество
Уволенная за слова о молодежи чиновница нашла новую работуРБК 13:38
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, уволившаяся после скандала, вызванного фразой «государство не просило вас рожать», опубликовала в социальных сетях фотографию с нового места работы.
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Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно.
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Общество
Популярные советы о составлении резюме, которые на самом деле не работают
Само собой, что резюме, где все написано по делу и без лишней воды, очень облегчают задачу HR-специалистам, но тут главное — не переусердствовать.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
Обновлено в 11:34
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен
Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Общество
Британский отель предложил гостям йогу с лемурами
В Великобритании один из отелей предлагает своим гостям необычную оздоровительную услугу - занятия йогой с лемурами или "лемогу".
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено в 10:13
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова перенесла операцию
Алеся Кафельникова перенесла операцию и две недели не сможет выходить из дома.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Глава столичной ГИБДД подал в отставку
Обновлено в 07:25
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы на рынке России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за его общение с избирателями на русском языке.
Обновлено в 18:58
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Здоровье
Утро с «Амурской правдой»: 5 востребованных профессий будущего и мини-подвиг рыбаков из Тамбовски
Онлайн-педагог Онлайн-педагогика становится повсеместно востребованной.
Обновлено в 17:00
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета
Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20