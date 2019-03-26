Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министруГазета.Ru 08:04

Барнаульская учительница русского языка Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за травли, которая последовала после того, как она выложила в интернет фото в купальнике.

с чего всё началось

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко. Он заявил, что школы должны поощрять педагогов, которые заботятся о своем здоровье и пропагандируют здоровый образ жизни.

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

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