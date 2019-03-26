Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Читать в источнике
Оценить541
с чего всё началось
Барнаульская учительница русского языка Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за травли, которая последовала после того, как она выложила в интернет фото в купальнике.Говорит Москва04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Барнаульская учительница отказалась от дальнейшей работы в государственной школе
Народные новости05:41
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
Обновлено в 02:31
Экономика
Китайские компании стали чаще заимствовать российские бренды
В Китае стали чаще заимствовать российские бренды, заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Бойцы Росгвардии за 3 года нейтрализовали 200 террористов
Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
Обновлено в 03:29
Футбол
Луис Энрике пропустит матч сборной Испании против Мальты
Обновлено в 08:40
Транспорт
Пожиратели шин и подвесок: собираем фотографии ям-монстров с дорог Екатеринбурга
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Объявлены победители конкурса «Инновационный бизнес-навигатор»
"Инновационный бизнес-навигатор" объявил десять победителей конкурса, которые получили гранты на реализацию своих бизнес-проектов в размере 500 тыс. рублей каждый, а также были приняты в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Саратовской области пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД
Пьяный водитель легкового автомобиля в Саратовской области пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и сбил одного из них, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы
В последние месяцы жизни певица Юлия Началова испытывала финансовые трудности и жила на алименты от своего бывшего супруга, футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Футбол
Гризманн устал от трансферных слухов: «Каждый год одно и то же»
Французский футболист заявил, что каждый год его отправляют в ту или иную команду.
Обновлено в 08:59
Политика
Трамп назвал СМИ врагами народа
Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
Футбол
О. Иванов: «Спартак» всегда был «Спартаком», это играющая команда
„Спартак“ всегда был „Спартаком“. Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.
Обновлено в 04:20
Политика
Около 10 тысяч человек вышли на митинг в Магасе
Обновлено в 06:25
Происшествия
Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли
Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Политика
ФСБ назвала условия сохранения кортика на память бывшими сотрудниками
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предложила установить условия передачи кортиков бывшим сотрудникам службы, говорится в соответствующем проекте приказа.
Обновлено в 09:43
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
США не пустили представителей России в «Рукбан»
США отказались пустить к лагерю "Эр-Рукбан" дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Интернет
Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS
Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Энергетика
ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29