Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Алтайская учительница откажется от предложения министра вернуться в государственную школу

Барнаульская учительница русского языка Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за травли, которая последовала после того, как она выложила в интернет фото в купальнике.
Говорит Москва04:36

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Уволившаяся из-за фото учительница ответила на предложение министра помочь

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НТВвчера в 10:47
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Армия и оружие

Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
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Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter отреагировал на решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Обновлено в 08:27
Экономика

СМИ узнали детали сделки по объединению актива «Реновы» и «Газпром энергохолдинга»

Крупнейшая частная российская генкомпания "Т плюс" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) оценена в 45 млрд руб. Оценка проведена в рамках подготовки сделки по объединению с "Газпром энергохолдингом", контролирующим энергоактивы газовой монополии.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Авто

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Гаджеты

Новые смартфоны Samsung Galaxy A70 и A40 представлены в России

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Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Защита Кокорина пожаловалась в ЕСПЧ

Защита Александра Кокорина, обвиняемого по делу о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на содержание футболиста в СИЗО.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Хоккей

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Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
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Майкл Б. Джордан перевоплотится в Мафусаила

Обновлено в 04:39
Авто

В России появится дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек

В основу лифтбека Peugeot 508 легло передовое модульное шасси EMP2, на котором уже построены некоторые модели Peugeot, Citroen, DS и, с недавних пор, еще и Opel Grandland X. Также появились новая подвеска с передними стойками McPherson и задней многорычажкой, благодаря которой автомобиль должен стать чуть мягче и комфортнее.
Обновлено в 04:23
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Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Энергетика

Правительство начнет консультации с ЕАЭС по лицензированию экспорта нефти

Правительство РФ по итогам совещания с нефтяными компаниями начнет консультации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака (курирует ТЭК) Илья Джус.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Общество

Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой

Обновлено в 08:11
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После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
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НХЛ. Ковальчук не поехал на выезд с «Лос-Анджелесом»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк рассказал, что нападающий Илья Ковальчук пропустит ближайшие выездные матчи команды.
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Лучевая терапия? Владимира Кузьмина засекли в онкоцентре

Обновлено в 06:08
Игры

Все будущие игры Bethesda выйдут в Steam

Обновлено в 03:28
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
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