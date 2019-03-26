Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Барнаульская учительница русского языка Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за травли, которая последовала после того, как она выложила в интернет фото в купальнике.Говорит Москва04:36
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Барнаульская учительница отказалась от дальнейшей работы в государственной школе
Народные новости05:41
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
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Армия и оружие
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Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына
Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
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Хоккей
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Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
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Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
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На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
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Обновлено в 06:20
Футбол
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Энергетика
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Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
В Совфеде поддержали закон о доиндексации пенсий
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Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
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После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
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Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
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