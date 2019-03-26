Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54

Барнаульская учительница русского языка Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за травли, которая последовала после того, как она выложила в интернет фото в купальнике.

с чего всё началось

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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