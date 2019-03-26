Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.

с чего всё началось

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