Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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Уволенную за фото в купальнике учительницу из Барнаула защищает министр образования региона

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.
Народные новостивчера в 10:06

Подробнее о событии

Минпросвещения РФ заинтересовалось увольнением барнаульской учительницы

Алтапресс05:32

Минпросвещения поручило разобраться в увольнении учительницы из Барнаула

РБК04:08

Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу

НТВвчера в 10:47

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

RT на русском02:48

Минобрнауки об увольнении учительницы из-за фото в купальнике: Мы не оставим Татьяну без работы

РЕН ТВ00:01

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

РИА Новостивчера в 18:24

Минпросвещения выяснит, что действительно стоит за увольнением барнаульской учительницы

Телеканал 360°03:17
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Общество

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Армия и оружие

Могилу участника Второй мировой войны из СССР нашли в США

Сотрудники представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Соединённых Штатах Америки нашли ранее неизвестное советское захоронение времён Второй мировой войны.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
Обновлено в 02:58
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Автоспорт

Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне

Обновлено вчера в 08:21
Политика

В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море

Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Посмеявшихся над своими зарплатами медиков обвинили в игре на публику

Отчитавшаяся о средней заработной плате своих сотрудников директриса одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) Альбина Фатыхова назвала смех медиков «запланированным сценарием» и «выступлением на публику».
Обновлено в 07:03
Футбол

Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»

Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
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Гойко Митич рассказал о съемках в «Балканском рубеже»

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Экономика

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В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Санкции не повлияют на поставку российских Су-35 в Индонезию — ФСВТС

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации Михаил Петухов заявил, что санкции и политическая обстановка не повлияют на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию, сообщает Sindonews.
Обновлено в 07:08
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова

Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Кино

Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»

Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
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Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражений

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Американские ПРО отстали от российских почти на 20 лет

Ракетчик о потенциальных целях "Циркона" в США Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что у России подобные задачи были успешно решены ещё в 2000-е годы.
Обновлено в 04:04
Общество

Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года

Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
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Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
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Индексация затронет практически 4 миллиона пенсионеров, отмечает издание. Кроме того, с 1 апреля будет введен новый расчет НДС.
Обновлено вчера в 04:17
Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина

Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Политика

Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:48
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