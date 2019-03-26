Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министруLenta.ru 05:54
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии». Об этом она объявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.Народные новостивчера в 10:06
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