Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министруГазета.Ru 14:25

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.

с чего всё началось

Уволившаяся учительница нашла поддержку в лице министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, который пообещал разобраться в ситуации. Он не увидел в фотографиях ничего предосудительного и заявил, что Кувшинникова не останется без работы.

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