Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работуРоссийская газета 09:20
Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу. Со 2 апреля она будет трудиться в Алтайском краевом институте повышения квалификации учителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе института.
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Врачи одно не могут делать, педагоги – другое, государственные или муниципальные служащие – третье. Работа все-таки накладывает какой-то отпечаток. Но, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме сфотографироваться, или во время занятий по моржеванию.
— Виктор Томенко, российский политикРИА Новости 10:55
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