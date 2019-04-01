Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работуLenta.ru 07:08

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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РИА Новости10:55
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