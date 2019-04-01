Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работуLenta.ru 07:08

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
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Виктор Томенко
Врачи одно не могут делать, педагоги – другое, государственные или муниципальные служащие – третье. Работа все-таки накладывает какой-то отпечаток. Но, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме сфотографироваться, или во время занятий по моржеванию.
— Виктор Томенко, российский политикРИА Новости 10:55

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