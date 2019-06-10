Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаГазета.Ru 06:02

с чего всё началось

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов. Стоит отметить, что смена руководства случилась еще 1 июня, но сообщений об этом не появлялось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте.

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Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

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Общество ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.

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Футбол «Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.

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