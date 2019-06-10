Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаГазета.Ru 06:02
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов. Стоит отметить, что смена руководства случилась еще 1 июня, но сообщений об этом не появлялось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Российский бренд Auris (является частью проекта «Кортеж», куда входит семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц) сменил главу марки и ряд других руководителей, сообщает «Авторевю».Коммерсантъ04:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Московский Комсомолецвчера в 13:02
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография»
Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Смартфон Huawei P20 Lite (2019) вышел на рынок Европы
За 269 евро Huawei P20 Lite (2019) предлагается с процессором Kirin 710, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.
Обновлено в 09:41
Экономика
Россияне скупают недвижимость на Кипре
Россияне скупают недвижимость на Кипре.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Футбол
В августе УЕФА проведет переговоры с Крымским футбольным союзом
Руководство УЕФА в августе обсудит с представителями Крымского футбольного союза (КФС) вопросы развития детского футбола и подготовки судей на площадке Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 09:40
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Экономика
В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой
В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
Обновлено в 08:56
Общество
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть своего друга и участника шоу «Голос»
Певица Пелагея рассказала о смерти своего друга, участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина и выложила в соцсеть фото с артистом.
Обновлено в 09:14
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Технологии
Ripple открыла офис в Бразилии. Компания запустит новое подразделение
Компания Ripple запускает новое подразделение в Южной Америке, она уже открыла офис в Бразилии, пишет Cointelegraph.
Обновлено в 09:25
Общество
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Наука
Физики предложили нового кандидата на роль темной материи
Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Тернинг и Кристофер Верхарен решили, что темная материя вряд ли состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц, известных как вимпы.
Обновлено в 08:16
Политика
В Кремле оценили возможность возвращения России в ПАСЕ
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Культура
Трамп посоветовал прочитать его новую биографию
Как указывается в аннотации книги на Fox News, будучи личным юристом президента, Сориал «увидел настоящего Трампа, начиная от шоу «Кандидат», заканчивая инаугурацией».
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Здоровье
Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре
Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Сочи» проведет контрольный матч против «Луча»
"Сочи", который в новом сезоне дебютирует в РПЛ, проведет первый контрольный матч против "Луча", информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:46