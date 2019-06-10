Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаГазета.Ru 06:02

с чего всё началось

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов. Стоит отметить, что смена руководства случилась еще 1 июня, но сообщений об этом не появлялось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

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Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

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