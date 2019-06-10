Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаГазета.Ru 06:02

с чего всё началось

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов. Стоит отметить, что смена руководства случилась еще 1 июня, но сообщений об этом не появлялось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте.

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Политика В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова 12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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