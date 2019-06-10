Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаГазета.Ru 06:02
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов. Стоит отметить, что смена руководства случилась еще 1 июня, но сообщений об этом не появлялось ни на сайте Минпромторга, ни на официальном сайте.
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Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Московский Комсомолецвчера в 13:02
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