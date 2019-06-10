Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаSpeedMe вчера в 22:21
Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая отвечает за производство и продвижение российских премиальных машин.
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с чего всё началось
Российский бренд Auris (является частью проекта «Кортеж», куда входит семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц) сменил главу марки и ряд других руководителей, сообщает «Авторевю».Коммерсантъ04:43
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Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Московский Комсомолецвчера в 13:02
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Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
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Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
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