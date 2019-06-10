Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» ПутинаSpeedMe вчера в 22:21

Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая отвечает за производство и продвижение российских премиальных машин.
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с чего всё началось
Российский бренд Auris (является частью проекта «Кортеж», куда входит семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц) сменил главу марки и ряд других руководителей, сообщает
 «Авторевю».
Коммерсантъ04:43

Подробнее о событии

Покатает элиту: Адилю Ширинову доверили Aurus

БИЗНЕС Online10:48

Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов

РБКвчера в 14:32

Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов

Московский Комсомолецвчера в 13:02

Назначен новый гендиректор производителя автомобилей Aurus

Известиявчера в 13:26

Производитель автомобилей Aurus сменил гендиректора

Rambler News Serviceвчера в 13:07

Глава УАЗа и СП Ford Sollers Адиль Ширинов стал гендиректором производителя Aurus

ПРАЙМвчера в 13:05

У проекта Aurus сменился руководитель

Ведомостивчера в 13:37
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка

Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Общество

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Ранее во вторник, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, акцию в поддержку журналиста, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 14:10
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено в 14:18
Политика

В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Футбол

«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова

Обновлено в 09:36
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Кино

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей

11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым

Стоит отметить: изначально предложенной версией было, что Алибасов выпил "Крота" по ошибке.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Общество

Максим Галкин заявил о «проплаченных» комментариях против Голунова

Обновлено в 11:46
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Происшествия

В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар

"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Здоровье

ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Общество

Познер назвал дело Голунова победой гражданского общества

Освобождение журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова говорит о пробуждении гражданской активности.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Происшествия

С сайта МВД удалили новости о деле Голунова

С сайта управления ГУ МВД по Москве удалили новость от 7 июня о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье

Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Авто

Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто

Обновлено в 10:00
Авто

Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
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