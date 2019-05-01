Политика
Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны БританииГазета.Ru вчера в 13:30
Гэвин Уильямсон занимал должность главы британского минобороны с 2017 года. В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
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Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании из-за утраты доверия
Эхо Москвывчера в 20:38
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