Армия и оружие

REGNUMREGNUMУволен главный военный прокурор Украины Матиос

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
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Уволен главный военный прокурор Украины

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Украинский юрист
Украинский государственный деятель, юрист. Главный военный прокурор Украины с 27 августа 2014 года, заместитель Генерального прокурора Украины с 27 июня 2014 года. Генерал-полковник юстиции, кандидат юридических наук.
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