Армия и оружие
REGNUMУволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
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Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
ТАСС вчера в 14:28
Армия и оружие
Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Североморск
Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту прибыл на главную базу Северного флота в Североморск.
Политическая Экспертиза 02:58
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Происшествия
В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции
REGNUM вчера в 07:46
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Армия и оружие
Более 80 человек погибли в Йемене при авиаударе по тюрьме
Ридус вчера в 14:47
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Армия и оружие
Отработан весь спектр задач: яркие кадры масштабных учений ЦВО
В ходе учений был весь спектр задач по обслуживанию авиации, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах.
ТК Звезда 05:35
Политика
Зеленский затягивает обмен заключенными с Россией
По мнению Рыбина, одной из главных причин затягивания обмена является странная позиция президента Украины Владимира Зеленского.
Журналистская правда 04:47
Культура
Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени»
41-летний актёр и телеведущий Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени».
Экспресс газета вчера в 11:04
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
Корейские СМИ опубликовали первые шпионские снимки интерьера нового флагманского внедорожника Nissan.
SpeedMe 05:04
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
RT на русском 05:33
Общество
Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме.
РБК 04:50
Теннис
Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема
Ранее до четвертьфиналов турниров Большого шлема Медведев не доходил, его потолком был четвертый круг Australian Open-2019.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:06
Общество
Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов
Идею Магомедова уже поддержали другие известные фигуранты уголовных дел, в том числе бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов и бывший замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов.
Lenta.ru 04:31
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Происшествия
В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие
Евкуров займется модернизацией материально-технической базы военных вузов
По словам Евкурова, министр обороны Сергей Шойгу поставил ему задачу заняться не только заполняемостью полигонов, но и модернизировать оборудование полигонов, учебных центров, материальной базы в части, касающейся боевой подготовки, во всех военных вузах.
РИА Новости 05:16
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
Известия вчера в 14:50
Политика
Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Интерфакс 03:55
Футбол
Караваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»
Sports.ru вчера в 17:58