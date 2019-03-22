Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru вчера в 16:53
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.
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с чего всё началось
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.ТАССвчера в 15:59
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Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
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Экономика
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Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
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Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян
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Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
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Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз
В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 21:21
Теннис
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Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.
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Весенняя погода идет в Новосибирск, сообщается на портале «Gismetio».
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Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
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Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
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Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
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Обновлено вчера в 19:02
Общество
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
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Черная кошка побелела из-за редкой болезни
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
Черчесов: футболистов не ругали за проигрыш в матче с Бельгией
Российская сборная проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб не стал ругать игроков после поражения в матче с бельгийцами, пишет ТАСС.
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