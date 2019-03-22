Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставкуВести.Ru вчера в 16:53

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

с чего всё началось

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития. Панов руководил госхолдингом с 2013 года. Временно исполнять обязанности гендиректора будет первый замглавы холдинга Сергей Сучков.

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