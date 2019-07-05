Театры
Уволен директор Волковского театра. Худрук уходит самСобака.ru вчера в 08:24
Практически все артисты – 51 человек из 64 – подписали письмо в поддержку художественного руководителя Евгения Марчелли. Вместе они требовали уволить директора Алексея Туркалова.
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«Она опытный работник»: Минкультуры назначило и. о. директора обезглавленного театра имени Волкова
Новости Ярославля 76.ruвчера в 10:26
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Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен
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Военнослужащим и полицейским повысят оклады
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В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Миллиардер погиб на Багамах при крушении вертолёта
Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.
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Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
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Общество
В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках
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Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
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Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
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Общество
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В Уфе специалисты спрогнозировали погоду на два месяца, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
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Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
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В НБУ заявили о росте международных резервов Украины
Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Лидер венесуэльской оппозиции заявил о готовности к диалогу с Мадуро
Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева: «Не понимаю, как можно уставать от роли матери»
Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
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Обновлено вчера в 11:24
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
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Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика
Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
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Культура
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Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
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Энергетика
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Компания "Газпром" достроит в Астраханской области социальные объекты, инвестиции в которые оцениваются в 4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
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Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
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Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
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Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
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