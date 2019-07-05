Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. О театре Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.

с чего всё началось

Практически все артисты – 51 человек из 64 – подписали письмо в поддержку художественного руководителя Евгения Марчелли. Вместе они требовали уволить директора Алексея Туркалова.

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