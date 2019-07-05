Театры

Уволен директор Театра им. ВолковаТАСС 08:35

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
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Уволен директор Театра им. Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. О театре Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.
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Евгений Марчелли
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра, кино и телевидения, художественный руководитель Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле - с февраля 2011 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» в 2006 году.
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