Театры
Уволен директор Театра драмы имени Волкова Алексей ТуркаловКоммерсантъ 09:23
Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова (находится в Ярославле) Алексей Туркалов уволен, заявил министр культуры Владимир Мединский.
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Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов уволен с должности, сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский.ТАСС08:35
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«Она опытный работник»: Минкультуры назначило и. о. директора обезглавленного театра имени Волкова
Новости Ярославля 76.ru10:26
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