Театры

Уволен директор Театра драмы имени Волкова Алексей ТуркаловКоммерсантъ 09:23

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова (находится в Ярославле) Алексей Туркалов уволен, заявил министр культуры Владимир Мединский.
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Уволен директор Театра им. Волкова

Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов уволен с должности, сообщил в пятницу на пресс-брифинге в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Евгений Марчелли
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра, кино и телевидения, художественный руководитель Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле - с февраля 2011 года. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» в 2006 году.
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