Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в МинфинеГазета.Ru вчера в 09:36

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское с текущих 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, передает РИА "Новости".

Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в Минфине

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