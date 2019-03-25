Экономика
Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в МинфинеГазета.Ru вчера в 09:36
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское с текущих 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, передает РИА "Новости".
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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское – с 164 до 207 рублей
Эхо Москвывчера в 19:41
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