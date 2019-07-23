Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под ХабаровскомLenta.ru 05:27
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф. «Только что умерла еще одна девочка», — сказала собеседница издания.
Читать в источнике
Оценить393
Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь.
— Сергей Фургал, российский политикВести.Ru 01:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Около Алушты катер отрезал ногу мужчине
Двухмоторный катер наехал на плавающего мужчину, в результате чего последний остался без голени левой ноги.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие
СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла в Дагестане от побоев мачехи
"В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", - отмечают в МВД по Дагестану.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Автоспорт
Даниил Квят: «Люблю немецкую трассу»
25-летний гонщик "Торо Россо" Даниил Квят признался, что очень любит Гран-при Германии.
Обновлено в 05:30
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Украинские СМИ «нашли» в Донецке российских снайперов
«В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов, задачей которых является подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ», — заявили представители операции Объединенных сил.
Обновлено в 05:29
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Интер» купит скорее Джеко, чем Лукаку
Интер не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:48
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Авто
Прибыль компании KIA Motors увеличилась на 71,3%
В первой половине 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании KIA Motors увеличилась на 71,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 01:04
Авто
УАЗ опубликовал фото интерьера салона «Патриота» с «автоматом»
Как сообщает «Российская Газета», Ульяновский автомобильный завод уже опубликовал в соцсетях фотографии салона новинки.
Обновлено в 04:40
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Футбол
Фото новой формы «Баварии» появилось в Сети
Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com.
Обновлено в 02:31
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Путин поручил правительству исключить категорию «0+»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:58