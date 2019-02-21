Экономика

Увеличение соцдоплат к пенсии коснётся порядка 4 миллионов россиянОбластная газета 21 февраля в 11:09

Увеличение социальных доплат к пенсии коснётся порядка 4 млн человек. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.
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Минтруд сообщил об изменении схемы начисления социальных доплат для перерасчета пенсий

Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный ПМП, то гражданин перестает получать социальную доплату.
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