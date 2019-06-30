Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июляIvbg.ru 05:26

Традиционно с началом нового месяца в России в силу вступает множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни граждан. Рассказываем, как же изменится жизнь россиян и жителей Ленобласти в частности в июле 2019 года.

Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

ЖКХ Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.

Общество Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве В столице в ближайшие годы обновят 150 километров набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кино «Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на метр за ночь – до 13 метров Уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна упал на метр за ночь 30 июня – с 14 до 13 метров, по данным на 6 утра, сообщается 30 июня на сайте администрации муниципалитета.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".

Здоровье «Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.

Политика Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.

Политика Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину» Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.

Экономика Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.

Транспорт Мусор вместо денег: как пассажиры загружают BakıKart и ломают терминалы Как сообщает Sputnik Азербайджан, пассажиры то и дело сталкиваются с "зависшими" аппаратами, из-за чего не могут загрузить деньги на свои проездные.

Армия и оружие СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Армия и оружие От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Общество В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».

Общество Основным досугом россияне назвали телевизор Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Экономика Россияне переходят на творожные десерты Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.

Общество Денис Дега: Вузы должны учитывать интересы бизнеса в Приморье Руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров приморского отделения "Деловой России", директор Центра комплексной поддержки мигрантов Денис Дега прокомментировал ИА PrimaMedia ситуацию на краевом рынке труда с точки зрения бизнеса региона.

Энергетика Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.