Экономика

Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июляIvbg.ru 05:26

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Традиционно с началом нового месяца в России в силу вступает множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни граждан. Рассказываем, как же изменится жизнь россиян и жителей Ленобласти в частности в июле 2019 года.
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Что изменится в июле-2019

Каменский рабочий10:17

Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Ivbg.ru05:26

Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле

Первый Ярославский28 июня в 12:03
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