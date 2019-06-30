Экономика
Увеличение пособий, защита дольщиков, ГЛОНАСС: что изменится в жизни россиян с 1 июляIvbg.ru 05:26
Традиционно с началом нового месяца в России в силу вступает множество законов и нововведений, которые коснутся разных сфер жизни граждан. Рассказываем, как же изменится жизнь россиян и жителей Ленобласти в частности в июле 2019 года.
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Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле
Первый Ярославский28 июня в 12:03
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