Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка ИспанииMetaratings 11:24
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере. В случае совпадений квоту займёт команда, которая займёт наиболее высокое место в чемпионате страны.
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