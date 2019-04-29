В Испании изменен формат проведения Кубка и Суперкубка по футболуPravda.Ru вчера в 08:27

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла изменения в регламент проведения Кубка Короля и Суперкубка, сообщает пресс-служба организации. Новый формат вступает в действие со следующего сезона.

В Испании изменен формат проведения Кубка и Суперкубка по футболу

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