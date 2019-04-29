Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка ИспанииMetaratings 11:24
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере. В случае совпадений квоту займёт команда, которая займёт наиболее высокое место в чемпионате страны.
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Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Аршавин был замечен с двумя девушками
На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
Обновлено в 10:17
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
С начала весны число обращений в больницы из-за укусов клещей не превышает среднестатистических значений. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими СМИ
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Происшествия
Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов
Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Футбол
Кейперс обслужит первый матч полуфинала ЛЧ «Барселона» – «Ливерпуль»
Бригада голландского арбитра Бьорна Кейперса обслужит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль", который пройдет 1 мая на стадионе "Камп Ноу", информирует официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 06:12
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о «последствиях» встречи с Путиным
Украинский лидер Пётр Порошенко предостерёг команду избранного президента Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:32
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Снаряд времен войны нашли в колодце в Купчине
На Малой Балканской улице в Петербурге нашли очередной снаряд времен Великой Отечественной войны, об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:19
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Футбол
Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)
Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
Обновлено в 13:21
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»
В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49