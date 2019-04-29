Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка ИспанииMetaratings 11:24
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере. В случае совпадений квоту займёт команда, которая займёт наиболее высокое место в чемпионате страны.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Авто
Новый электрокар Tesla Roadster получит самый большой запас хода
У грядущего, абсолютно нового Tesla Roadster будет самый большой запас хода из всех когда-либо созданных электромобилей.
Обновлено в 00:46
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Общество
Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси
Президент России Владимир Путин за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоил звание Героя Труда России жителю Дальнего Востока Сергею Антонову, который, по информации пресс-службы полпредства в Дальневосточном федеральном округе, помог возродить промысел сельди иваси.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Посол России в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии
Посол подчеркнул, что готовящаяся провокация в Идлибе может быть проведена с задействованием боевиков "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещена в России) с целью последующего выдвижения обвинений в адрес сирийской армии в использовании отравляющих веществ.
Обновлено в 10:52
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века
Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Кино
Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов»
Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену фэнтезийной саги.
Обновлено в 05:57
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Общество
Резнику отказали в иске к Романову о защите чести и достоинства
Депутату отказали в удовлетворении иска. Напомним, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов выступает третьим лицом по этому делу.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче чемпионата России
В матче 26-го тура российской премьер-лиги "Оренбург" на поле домашнего стадиона "Газовик" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" – 1:1. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в чемпионате России до девяти игр – пять побед, четыре ничьи.
Обновлено в 11:55
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Энергетика
В «Газпроме» назвали цену реализации газа в Европу в I квартале
В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В феврале глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2019 году может составить $230-250 за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что сейчас цены снижаются.
Обновлено в 11:30
Хоккей
Олег Знарок возглавил «Спартак»
Олег Знарок стал новым тренером московского ХК "Спартак", сообщает пресс-служба клуба в понедельник.
Обновлено в 06:18
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59