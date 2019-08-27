Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей.

Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.

Происшествия Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.

Политика Путин показал Эрдогану лимузин Aurus Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».

Политика Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма «Дориан» Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".

Технологии Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Гаджеты Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку Газета пишет, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий.

Политика Волкер поставил условие России для возвращения в G7 Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Происшествия В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Теннис Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.

Происшествия На ЕКАД легковушка влетела в разворачивающийся минивэн. Погиб пассажир В результате ДТП пассажирка минивэна, 56-летняя женщина, скончалась, а 35-летний водитель легковушки был доставлен в ГКБ № 36 с различными травмами.

Происшествия В Волгограде задержали членов крупной ОПГ мошенников Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники действовали на территории Московской области и Волгограда.

Политика На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Шоу-бизнес Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.

Гаджеты Meizu 16s Pro, Meizu UR и Flyme OS 8 анонсируют уже завтра Сразу несколько источников подтвердили, что 28 августа будет представлена финальная версия фирменной графической оболочки Flyme OS 8, которая предложит новый графический стиль с более простым интерфейсом и более округлыми значками.

Происшествия В Саратове в ДТП погибли три человека Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.