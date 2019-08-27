Транспорт

Вести.RuВести.RuУтверждены тарифы на Московских центральных диаметрах

Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.
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Андрей Воробьев
Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости вчера в 10:44

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