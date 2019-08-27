Транспорт
Вести.RuУтверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.
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Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости вчера в 10:44
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Транспортная мини-революция. В 3,5 раза сократятся затраты на проезд с вводом единого тарифа на МЦД
Подмосковье Сегоднявчера в 10:42
Дорога из Подмосковья в Москву подешевеет. Пересадка с МЦД в метро станет бесплатной
Телеканал 360°вчера в 10:34
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Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
Путин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
Lenta.ru вчера в 08:24
Политика
Александр Моор занял вторую строчку Национального рейтинга губернаторов
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занимает четвертую позицию в этой же группе рейтинга.
Вслух.Ру 00:49
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Политика
В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма «Дориан»
Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".
РИА Новости вчера в 10:46
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Гаджеты
Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Газета пишет, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий.
Эхо Москвы 01:32
Политика
Волкер поставил условие России для возвращения в G7
Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
REGNUM 00:42
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Происшествия
В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек
Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.
РБК 00:42
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Теннис
Калинская обыграла Стивенс в первом круге US Open
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 01:43
Происшествия
На ЕКАД легковушка влетела в разворачивающийся минивэн. Погиб пассажир
В результате ДТП пассажирка минивэна, 56-летняя женщина, скончалась, а 35-летний водитель легковушки был доставлен в ГКБ № 36 с различными травмами.
Znak.com 01:26
Происшествия
В Волгограде задержали членов крупной ОПГ мошенников
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, преступники действовали на территории Московской области и Волгограда.
Волжский.ру 01:50
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Гаджеты
Meizu 16s Pro, Meizu UR и Flyme OS 8 анонсируют уже завтра
Сразу несколько источников подтвердили, что 28 августа будет представлена финальная версия фирменной графической оболочки Flyme OS 8, которая предложит новый графический стиль с более простым интерфейсом и более округлыми значками.
iXBT.com вчера в 00:56
Музыка
Скрипачка Линдси Стирлинг провела концерт в виртуальной реальности
REGNUM вчера в 10:46
Происшествия
В Саратове в ДТП погибли три человека
Легковой автомобиль в среду в Саратове врезался в столб, в результате три человека погибли, пострадала 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 01:10
Гаджеты
Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3
MobiDevices вчера в 11:16
Общество
Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления
Говорит Москва 01:27
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 13:41
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45