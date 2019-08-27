Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей.

Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Космос Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле Летящий к Земле астероид 2019 OU1 не представляет опасности, он приблизится к планете на расстояние в один миллион километров.

Футбол Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.

Армия и оружие Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019 Две новые авиабомбы представила корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 27 августа на авиасалоне МАКС-2019, сообщает пресс-служба концерна.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.

Общество Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Общество Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Экономика Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Авто Люксовый вертолет в стиле Aurus показали на МАКС-2019 Холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus.

Политика Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.

Космос Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Экономика ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.

Здоровье В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.

Культура Безруков задумался о театральном фестивале на Кавказе Российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков предложил провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, который стал бы аналогом фестиваля «Фабрика Станиславского», устраиваемого театром в Москве и Подмосковье.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.

Политика Лавров назвал условие для подготовки встречи в нормандском формате Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала назвал необходимые условия для начала организации новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.

Политика Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.