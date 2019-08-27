Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей.

Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.

Политика Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.

Происшествия Два ребенка в Дагестане погибли от удара током По словам собеседника агентства, дети играли в частном доме, в какой-то момент оба получили удары током, от которых скончались.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Наука Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.

Политика Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Политика Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Экономика СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

Музыка Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Происшествия Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Дочь Алсу пообщалась с Билли Айлиш перед концертом в Москве 17-летняя Билли Айлиш снискала популярность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud.

Общество Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» Почти 34 млн работающих граждан России попали в «квалификационную яму» — компетенции сотрудников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Политика На Украине завели дело на Парубия по сожжению людей в Одессе Государственное бюро расследований Украины начала уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия - его обвиняют в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана.

Происшествия На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Теннис Блинкова уступила Осаке в первом круге US Open Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.