Транспорт
Вести.RuУтверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
Столичное правительство утвердило тарифы на строящихся Московских центральных диаметрах. Две первые линии планируют запустить уже в конце этого года. Пассажиры смогут не только экономить время в дороге из области в центр города, но и деньги на билетах.
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Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости вчера в 10:44
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Транспортная мини-революция. В 3,5 раза сократятся затраты на проезд с вводом единого тарифа на МЦД
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Компания Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
В перечне запчастей, на которые действует скидка 80% есть: подрамники подвески, передний бампер, стекла дверей, ручки дверей радиаторная решетка и др.
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