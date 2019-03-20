Утвержден план строительства СПГ терминала на КамчаткеВзгляд.ру 03:50

с чего всё началось

Правительство утвердило комплексный план реализации инвестпроекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке, который должен увеличить загрузку Северного морского пути за 10 лет втрое.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Шоу-бизнес Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».

Общество Власти оштрафовали магазин за помощь бедным Нарушение правил утилизации просроченных продуктов грозит юрлицам штрафом до 700 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности организации на срок до 90 суток.

Происшествия Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.

Политика Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.

Экономика Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.

Политика Власти договорились о сдерживании цен на продукты в Крыму «Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры», - сказал Козак.

Общество В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Политика Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Единоборства Чемпион UFC провалил допинг-тест Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.

Хоккей Бобровский и Василевский вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ На втором месте финн Пекка Ринне из "Нэшвилл Предаторз" – 17,3%. Совсем немного уступил ему Андрей Василевский – 17,1. Четвертое место у канадца Марка-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс") – 6,5%. Сергей Бобровский с 4,8 стал пятым.

Происшествия На челябинском кладбище расстреляли двух мужчин В Челябинске на Успенском кладбище произошла вооруженная разборка, в результате чего были расстреляны двое мужчин.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Политика Украина ввела новые санкции против России Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Армия и оружие Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешном испытании ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который Киев получил по контракту с Турцией.