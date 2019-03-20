Экономика
Утвержден план строительства СПГ терминала на КамчаткеВзгляд.ру 03:50
Правительство утвердило комплексный план реализации инвестпроекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке, который должен увеличить загрузку Северного морского пути за 10 лет втрое.
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с чего всё началось
Как отметили в кабинете министров, реализация проекта даст возможность «увеличить объём перевозки по Северному морскому пути с 9,7 млн тонн в 2017 году до 31,4 млн тонн к концу 2026 года».RT на русском03:32
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