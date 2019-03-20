Экономика

Утвержден план строительства СПГ терминала на КамчаткеВзгляд.ру 03:50

Правительство утвердило комплексный план реализации инвестпроекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке, который должен увеличить загрузку Северного морского пути за 10 лет втрое.
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Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке

ТАСС03:27

Кабмин утвердил план строительства СПГ терминала на Камчатке

Российская газета03:31

Правительство утвердило план создания СПГ-хаба на Камчатке

Rambler News Service03:23

«Новатэк» в 2020 году начнёт строить СПГ-терминал на Камчатке

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Правительство утвердило план по реализации комплекса СПГ на Камчатке

RT на русском03:32

Об инвестиционном проекте строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае

Глас Народа03:26

Строительство СПГ-терминала «Новатэка» на Камчатке начнется через год

Ведомостивчера в 16:15
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"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Общество

Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс

Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
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Комиссия РФПЛ признала нынешний газон непригодным для проведения матчей, встречу сине-белых с "Локомотивом" 30 марта перенесли в Химки На официальном сайте футбольного клуба "Динамо" появилась информация о предстоящей замене газона.
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Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
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Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Происшествия

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Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю

«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
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РФС снял шесть очков с «Тюмени»

С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено в 10:09
Политика

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
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Украина ввела санкции против сотен россиян

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
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Девочку-маугли выписали из больницы

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Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

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В услугах Сарри заинтересована "Рома". В настоящее время римлян тренирует Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона.
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Экономика

ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
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Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

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Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
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Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»

Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
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Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»

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Британские тюнеры построили «идеальную» BMW M3 E30

Английские инженеры из Redux Leichtbau представили рестомод BMW M3 E30.
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Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

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Ваенга отменила концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
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