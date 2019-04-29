Футбол
Утвержден новый формат Суперкубка ИспанииSoccer.ru 10:00
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила революционные изменения в формате Суперкубка страны. С 2020 года турнир будет проводиться в формате "Финала четырех".
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Кино
Фестиваль «Кинотавр» объявил программу
Обновлено в 06:28
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".
Обновлено в 09:24
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Климкин обвинил советское наследие в несчастье украинцев
Дипломат перечислил главные, по его мнению, причины несчастья украинцев: "российская агрессия" и "советское наследие".
Обновлено в 09:23
Кино
Съемки художественного фильма «Доктор Лиза» завершатся в мае
Обновлено в 07:11
Происшествия
Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии
Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Общество
В детских лагерях отдохнут почти шесть миллионов школьников
В этом году почти шесть миллионов ребят отправятся отдыхать в детские лагеря на летних каникулах.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, кто лучше всех ее фотографирует
В подписи к снимку Бородина похвалила девятилетнюю дочь Марию за удачный ракурс, назвав ее лучшим фотографом в мире.
Обновлено в 05:55
Политика
Варвара Караулова рассказала о жизни в колонии и планах на будущее
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина
Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:53
Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете реагентов
Мосгордума не стала принимать законопроект о частичном запрете использования противогололедных реагентов в столице, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:39
Здоровье
Минздрав поменяет положение о паллиативной помощи ради безнадежно больных
Четкие критерии, по которым неизлечимо больным будут оказывать бесплатную паллиативную помощь, разработали в Минздраве.
Обновлено в 10:27
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский
Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
Обновлено в 09:40
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Финансы
Совокупная выручка «Магнита» превысит 320 млрд рублей в 1 квартале
30 апреля "Магнит" опубликует результаты за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский отказался говорить с журналистами «России 1» в Турции
Ведущая «России 1» Ольга Скабеева выложила на своей странице в Telegram видеозапись, на которой, по ее словам, корреспонденты канала «встретили в Турции» избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana
Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Экономика
X5 и Ozon договорились о сотрудничестве
Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Общество
Тепло вернется в Москву к концу первых майских праздников
Первые праздничные дни мая в московском регионе будут прохладными, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России.
Обновлено в 03:52