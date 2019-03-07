Утром российские фондовые индексы могут оказаться под давлениемПРАЙМ 01:43

Финансы
Утром российские фондовые индексы могут оказаться под давлениемПРАЙМ 01:43
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,2%. Торги в Европе завершились на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился менее чем на 0,1%. В четверг внимание рынков будет направлено на заседание ЕЦБ и дальнейшие планы регулятора по денежно-кредитной политике.
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