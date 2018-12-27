Футбол

«Утрехт» арендовал Базура у «Вольфсбурга» до конца сезона
Sports.ru
02:43

Полузащитник «Вольфсбурга» Рихедли Базур перешел в «Утрехт». 22-летний хавбек проведет в голландском клубе остаток сезона-2018/19. Базур перешел в «Вольфсбург» из «Аякса» в декабре 2016 года за 12 миллионов евро.
Sports.ru02:43

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Базоэр перешел из «Вольфсбурга» в «Утрехт»

Матч ТВ01:37

Базоэр перешел из «Вольфсбурга» в «Утрехт»

Sportbox.RU01:37

«Утрехт» арендовал Базура у «Вольфсбурга» до конца сезона

Sports.ru02:43

«Утрехт» арендовал Базура у «Вольфсбурга»

Спорт-Экспресс01:16
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Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

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Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
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В Турции началось слушание по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова

В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает ТАСС.
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Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
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Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
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Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
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