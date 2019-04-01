Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»RT на русском 08:17

Известный спортивный журналист Василий Уткин признался, что будет болеть за московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»

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