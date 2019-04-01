Футбол
Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»RT на русском 08:17
Известный спортивный журналист Василий Уткин признался, что будет болеть за московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Обновлено в 02:50
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
С 7 апреля российские автошколы и ГИБДД обязаны будут согласовывать между собой обучающие программы.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Во ФСИН попросили не осуждать геев и пообещали сохранить йогу в СИЗО
Замглавы ФСИН Валерий Максименко выступил против предложения отменить занятия йогой в СИЗО.
Обновлено в 08:19
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ
В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:45
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 05:10
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Авто
Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4
Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Ставрополе пожар повредил газопровод
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Локомотив» — «Зенит»: аналитики назвали фаворита матча 22-го тура РПЛ
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча состоится 7 апреля, начало — в 19:00 мск.
Обновлено в 04:00
Политика
Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции
Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Политика
Австрия сохранит пограничный контроль с Венгрией и Словенией
Повышенные меры безопасности на границах Австрии и Венгрией и Словенией будут поддерживаться как минимум до ноября, сообщает местное информационное агентство ORF.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала «топаловские пятки»
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые показала своего сына, а именно его ножки.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Общество
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы
Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Общество
Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек
Согласованный митинг против строительства новых полигонов твердых бытовых отходов в Архангельской области, строительства полигона на станции Шиес Ленского района и ввоза ТКО из других регионов страны собрал в Северодвинске около 2,2 тыс. участников.
Обновлено в 08:11
Авто
В Грузии появится завод по производству электромобилей
Обновлено вчера в 14:19