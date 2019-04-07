Футбол

Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»RT на русском 08:17

Известный спортивный журналист Василий Уткин признался, что будет болеть за московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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Коврик для ног в цветах «Зенита» нарисовали возле арены «Локомотива»

Газета.Ru10:18

Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»

RT на русском08:17

«Зенит» поблагодарил «Локомотив» за «парадную» на «РЖД Арене»

Евро-футбол.ру07:25

«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Чемпионат09:00

Вход на стадион, где пройдет матч «Локомотив» — «Зенит», сделали парадной

Телеканал Санкт-Петербург10:07

«Перед входом вытирайте ноги». «Ковер» в цветах «Зенита» возле стадиона «Локо»

Спорт-Экспресс10:05
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Общество

Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей

Архангельские экоактивисты намерены протестовать, несмотря на запрет властей Активисты общественного движения "Поморье — не помойка !" и члены партии "Яблоко" проведут 7 апреля митинги против мусорной реформы в 20 городах Архангельской области.
Обновлено 05 апреля в 14:02
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Авто

«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне

Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП на юго‑востоке Москвы

На Рязанском проспекте в столице произошла дорожная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в ДТП пострадал мотоциклист, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Тюмени девочка выжила после падения с 10 этажа из-за селфи

Обновлено в 10:08
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»

Обновлено в 05:14
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Политика

Отравленный в Эймсбери Чарли Роули попросил о встрече с Путиным

Британец Чарли Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом летом прошлого года в Эймсбери, после встречи с российским послом заявил, что по-прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие

Миссия ООН призвала к перемирию в Ливии для эвакуации раненых

Обновлено в 09:35
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

Обновлено в 01:22
Политика

В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД

В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Политика

Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Происшествия

На Украине двое мужчин убили человека ради видео

Первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин позже на своей странице в Facebook разместил видео, сделанное одним из нападавших, и сообщил, что убийство было совершено ради того, чтобы снять этот ролик.
Обновлено в 09:21
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Политика

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Три человека пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском массиве Тбилиси.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

В ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявит официальные итоги первого тура выборов 7 апреля.
Обновлено в 08:34
Религия

Белорусская оппозиция вышла на акцию против снова крестов в Куропатах

Белорусская оппозиция организовала в воскресенье в Минске возле православного Свято-Духова Кафедрального собора акцию против сноса крестов в урочище Куропаты на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.
Обновлено в 09:46
Хоккей

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
Обновлено в 10:30
Религия

Православные христиане встречают Благовещение

Обновлено вчера в 18:26
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы из отзывов украинцев о его работе

Президент Украины Петр Порошенко заверил жителей страны, что он сделал выводы о своей деятельности на посту главы государства.
Обновлено вчера в 11:56
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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