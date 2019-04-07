Футбол
Уткин заявил, что будет поддерживать «Локомотив» в матче с «Зенитом»RT на русском 08:17
Известный спортивный журналист Василий Уткин признался, что будет болеть за московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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Вход на стадион, где пройдет матч «Локомотив» — «Зенит», сделали парадной
Телеканал Санкт-Петербург10:07
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