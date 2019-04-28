Футбол

Уткин забил дебютный гол за «Краснодар»Sport24.ru 12:42

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин забил дебютный гол за команду в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА. 19-летний воспитанник «Краснодара» отличился на 7-й минуте. Игорь Акинфеев неудачно выбил мяч в поле, после чего Маурисио Перейра прострелил к воротам.
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