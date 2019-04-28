Футбол

Уткин забил дебютный гол за основную команду «Краснодара»Бомбардир.ру 13:05

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
«Краснодар» принимает ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (1:0, перерыв). Гол забил полузащитник хозяев Даниил Уткин, это его дебютный гол за первую команду «Краснодара».
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