Футбол

Уткин: я признателен «Порту», а для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго словаЧемпионат 06:36

2 фото
Известный блогер Василий Уткин высказался об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на телеканале «Матч».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уткин: я признателен «Порту», а для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго слова

Чемпионат06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

Обновлено в 09:27
Происшествия

Момент столкновения А321 с птицами попал на видео

Обновлено в 04:25
Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Здоровье

Вредным для здоровья признано дорогое жилье

На состоянии здоровья негативно сказывается в США высокая стоимость жилья.
Обновлено в 06:14
Футбол

УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года

УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
Обновлено в 09:31
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Премьер Индии учредил пост начальника штаба обороны

Сообщается, что начальник штаба обороны, который может быть в звании генерала сухопутных войск или военно-воздушных сил или же в звании адмирала военно-морских сил, станет связующим звеном между премьер-министром Индии и вооруженными силами.
Обновлено в 09:45
Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году

Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкер

Обновлено в 10:38
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Общество

Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН

Обновлено в 08:09
Интернет

Microsoft объяснила прослушку пользователей

Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 07:39
Хоккей

Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»

Обновлено в 08:41
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика

Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей

Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Росавиация: Экипаж A321 принял единственно верное решение

Обновлено в 07:52
Хоккей

Овечкин назвал условие, при котором вернется в КХЛ через два года

Обновлено в 10:32
Музыка

Около тысячи зарубежных участников выступят на фестивале «Спасская башня»

Interfax-Russia.ru - Рекордное количество участников из разных стран выступит на фестивале военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери

Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Общество

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Космос

«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Меладзе научил Брежневу не комплексовать из-за внешности

Обновлено в 09:35
Политика

На Трампа подают в суд 13 американских штатов

Тринадцать штатов подали свои судебные иски против администрации американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Магомед-Шапи Камильевич Сулейманов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Краснодар» и молодёжной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное