Футбол
Уткин: я признателен «Порту», а для «Матч ТВ» у меня нет ни одного доброго словаЧемпионат 06:36
Известный блогер Василий Уткин высказался об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (2:3) на телеканале «Матч».
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Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Происшествия
Момент столкновения А321 с птицами попал на видео
Обновлено в 04:25
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Вредным для здоровья признано дорогое жилье
На состоянии здоровья негативно сказывается в США высокая стоимость жилья.
Обновлено в 06:14
Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
Обновлено в 09:31
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Премьер Индии учредил пост начальника штаба обороны
Сообщается, что начальник штаба обороны, который может быть в звании генерала сухопутных войск или военно-воздушных сил или же в звании адмирала военно-морских сил, станет связующим звеном между премьер-министром Индии и вооруженными силами.
Обновлено в 09:45
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Интернет
Microsoft объяснила прослушку пользователей
Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 07:39
Хоккей
Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»
Обновлено в 08:41
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика
Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Музыка
Около тысячи зарубежных участников выступят на фестивале «Спасская башня»
Interfax-Russia.ru - Рекордное количество участников из разных стран выступит на фестивале военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях
Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Меладзе научил Брежневу не комплексовать из-за внешности
Обновлено в 09:35
Политика
На Трампа подают в суд 13 американских штатов
Тринадцать штатов подали свои судебные иски против администрации американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 03:57