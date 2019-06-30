Футбол

Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»Матч ТВ 08:44

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин оценил новичка команды — голландца Тонни Вильену.
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«Писал ему в Одноклассниках еще в восемь лет». Даниил Уткин + Василий = любовь

Sport24.ru08:25

Игрок «Краснодара» рассказал о задаче в Лиге чемпионов

Матч ТВ08:49

Даниил Уткин: «Воспитанники „Краснодара“ все понимают – мы принимаем иностранцев»

Спорт-Экспресс07:29

Уткин: Де Вильена будет одним из лидеров «Краснодара»

Metaratings07:05

Игрок «Краснодара» рассказал о задаче в Лиге чемпионов

Sportbox.RU08:49

Кубок Париматч Премьер 2019. Уткин: «Наша цель – попасть в основной турнир ЛЧ»

Bookmaker-ratings.ru09:05
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Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

В воскресенье, 30 июня, в населённом пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, прошла третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Политика

Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову

Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Влад Топалов и Регина Тодоренко улетели в Италию, где сыграют свадьбу

Пара решила тайно узаконить отношения незадолго до рождения сына, а уже после сыграть роскошную свадьбу.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Наука

Ученые связали два типа гамма-явлений в грозовых облаках

Оба, как известно, происходят внутри грозовых туч, в зависимости от различных положительных и отрицательных электрических зарядов вокруг них, вызванных ускоряющимися электронами.
Обновлено в 03:23
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Происшествия

Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 10:28
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

Обновлено в 09:19
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Автоспорт

Шарль Леклер: Пусть своё слово скажут стюарды

Обновлено в 11:00
Политика

Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка

Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Экономика

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Кино

Умерла советская актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане

На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика

Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

Обновлено в 10:10
Политика

Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43
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