Футбол
Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»Матч ТВ 08:44
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин оценил новичка команды — голландца Тонни Вильену.
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Кубок Париматч Премьер 2019. Уткин: «Наша цель – попасть в основной турнир ЛЧ»
Bookmaker-ratings.ru09:05
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Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи
В воскресенье, 30 июня, в населённом пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, прошла третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 09:19
Политика
Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову
Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко улетели в Италию, где сыграют свадьбу
Пара решила тайно узаконить отношения незадолго до рождения сына, а уже после сыграть роскошную свадьбу.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Спорт
Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде
Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Наука
Ученые связали два типа гамма-явлений в грозовых облаках
Оба, как известно, происходят внутри грозовых туч, в зависимости от различных положительных и отрицательных электрических зарядов вокруг них, вызванных ускоряющимися электронами.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
Обновлено в 09:19
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Автоспорт
Шарль Леклер: Пусть своё слово скажут стюарды
Обновлено в 11:00
Политика
Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Экономика
Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Кино
Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Рада повторно рассмотрит отставку Климкина
Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане
На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.
Обновлено в 05:08
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Политика
Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43