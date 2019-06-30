Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»Матч ТВ 08:44

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Политика Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи В воскресенье, 30 июня, в населённом пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, прошла третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Политика Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.

Шоу-бизнес Влад Топалов и Регина Тодоренко улетели в Италию, где сыграют свадьбу Пара решила тайно узаконить отношения незадолго до рождения сына, а уже после сыграть роскошную свадьбу.

Спорт Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.

Наука Ученые связали два типа гамма-явлений в грозовых облаках Оба, как известно, происходят внутри грозовых туч, в зависимости от различных положительных и отрицательных электрических зарядов вокруг них, вызванных ускоряющимися электронами.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.

Политика Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала фото со свадьбы По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.

Экономика Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Кино Умерла советская актриса Евгения Дембская Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.

Авто УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки» Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.

Политика Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Политика Рада повторно рассмотрит отставку Климкина Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.

Армия и оружие Чемезов сообщил о начале производства С-500 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

Шоу-бизнес Екатерина Климова в день развода порезвилась в ресторане На видео Климова с Панкратовым танцуют Цыганочку. В этот же день актриса оформила развод с Гелой Месхи. Супруги не присутствовали на суде.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Футбол Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля» «Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.