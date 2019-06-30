Футбол

Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»Матч ТВ 08:44

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин оценил новичка команды — голландца Тонни Вильену.
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«Писал ему в Одноклассниках еще в восемь лет». Даниил Уткин + Василий = любовь

Sport24.ru08:25

Кубок Париматч Премьер 2019. Уткин: «Наша цель – попасть в основной турнир ЛЧ»

Bookmaker-ratings.ru09:05

Даниил Уткин: «Воспитанники „Краснодара“ все понимают – мы принимаем иностранцев»

Спорт-Экспресс07:29

Уткин: Де Вильена будет одним из лидеров «Краснодара»

Metaratings07:05

Игрок «Краснодара» рассказал о задаче в Лиге чемпионов

Sportbox.RU08:49

Игрок «Краснодара» рассказал о задаче в Лиге чемпионов

Матч ТВ08:49
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы

Обновлено в 13:56
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии Starlink

SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 05:56
Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии

Обновлено в 14:05
Финансы

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.
Обновлено в 05:35
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки

Сборная Мадагаскара обыграла команду Нигерии в третьем матче группового этапа Кубка Африки 2019 года.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии

Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
Обновлено 28 июня в 19:31
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Политика

Умер экс-президент Черногории Момир Булатович

Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

В России начинается производство ЗРК С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Игры

Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше

Обновлено в 08:26
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.
Обновлено в 12:05
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Кино

Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей

Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов

Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
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