Футбол
Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»Матч ТВ 08:44
Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин оценил новичка команды — голландца Тонни Вильену.
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Кубок Париматч Премьер 2019. Уткин: «Наша цель – попасть в основной турнир ЛЧ»
Bookmaker-ratings.ru09:05
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками миссии Starlink
SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 05:56
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Обновлено в 14:05
Финансы
Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе
ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году.
Обновлено в 05:35
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки
Сборная Мадагаскара обыграла команду Нигерии в третьем матче группового этапа Кубка Африки 2019 года.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии
Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
Обновлено 28 июня в 19:31
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Политика
Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
Президент Черногории в 1990-1998 годах и премьер Союзной республики Югославия в 1998-2000 годах Момир Булатович умер на 63 году жизни, сообщило национальное телевидение Черногории.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
В России начинается производство ЗРК С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
Обновлено в 13:45
Игры
Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше
Обновлено в 08:26
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Экономика
Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков
Ранее сообщалось, что в Иркутской области отмечены факты повышения цен на воду и продукты в пострадавших от наводнения районах.
Обновлено в 12:05
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Кино
Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей
Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11