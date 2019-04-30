Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долговРИА Новости 00:31
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов. Об этом говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика, которые содержатся в аудиторском заключении Ernst and Young.
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Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Московский зоопарк 1 мая проведет концерты, мастер-классы и лекции
Московский зоопарк открывает летний сезон, в честь него 1 мая пройдут концерты, мастер-классы и лекции о животных, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:40
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
В первом раунде плей-офф «Старз» одолели «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:2. «Сент-Луис» в семи матчах обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс».
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции
Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.
Обновлено в 01:37
Авто
BMW хочет наладить свое производство в технопарке Храброво
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Елизавета Шевыркова ответила на слухи о второй свадьбе с Башаровым
Актер и телеведущий Марат Башаров расторг брак с женой и мамой своего сына Марселя Елизаветой Шевырковой.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола
Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов
После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Российский МИД обвинил США в препятствовании работе России в ООН
США пытаются препятствовать участию России в работе ООН и хотят пресечь распространение информации о происшествии в сирийском городе Дума.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Политика
Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев
Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".
Обновлено вчера в 09:37
Политика
В Белоруссии задержан бывший начальник охраны президента
В Минске сотрудники белорусского Комитета государственной безопасности задержали по подозрению в коррупции заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики, бывшего начальника службы безопасности президента Белоруссии Андрея Втюрина.
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Продюсер Нателла Крапивина отреагировала на новость о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе.
Обновлено в 01:29
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Общество
В расширение аэропорта «Пулково» инвестируют 500 млн евро
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось
Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.
Обновлено в 02:11
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 02:04
Музыка
Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу
Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.
Обновлено вчера в 23:11