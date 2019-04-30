Экономика
Utair может прекратить работу из-за долговГазета.Ru 02:02
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на примечания к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика в аудиторском заключении Ernst and Young.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:34
Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола
Обновлено вчера в 04:13
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе
Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.
Обновлено в 02:06
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Космос
Эксперты назвали способ спасения планеты от глобального потепления
Обновлено вчера в 23:11
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.
Обновлено вчера в 17:09
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах
Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено 28 апреля в 05:11
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено вчера в 05:08
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов
После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Медведев прибыл в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на два дня в Ереван, чтобы участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.
Обновлено вчера в 10:27
Экономика
Госдума планирует оценить влияние увеличения НДС на экономический рост
Государственная дума готова потратить 5,6 миллиона рублей на оценку влияния повышения НДС на темпы экономического роста в РФ, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 03:35
Экономика
ФРС готовит новый вариант QE?
Чиновники Федеральной резервной системы рассматривают новую программу, которая позволит банкам обменивать казначейские обязательства на резервы (механизм постоянного репо).
Обновлено в 03:09
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Кино
Скончался режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Посол России в США: «Белые каски» готовят новые провокации в Сирии
Организация "Белые каски" готовит новые провокации в Сирии.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей
В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.
Обновлено вчера в 19:25
Наука
Ученые: клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений
Обновлено вчера в 11:31