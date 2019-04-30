Utair может прекратить работу из-за долговГазета.Ru 02:02

Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на примечания к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика в аудиторском заключении Ernst and Young.

Происшествия Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину» Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Происшествия На украинской Ровенской АЭС произошел пожар На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Происшествия Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».

Экономика «Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).

Происшествия В Крайстчерче задержан мужчина после сообщения о бомбе Полиция новозеландского Крайстчерча задержала 33-летнего мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из районов города.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.

Общество Дмитрия Быкова выписали из больницы Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.

Наука Ученые признали невозможным полное излечение от рака Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.

Общество Император Японии сегодня отречется от престола Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.

Политика Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.

Авто Opel начал поиск дилеров в России Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.

Экономика Бизнес предупреждает о риске массового закрытия небольших магазинов После внесения Министерством финансов проекта поправок в Налоговый кодекс представители отечественного бизнеса заявили, то в случае их введения существует риск массового закрытия несетевых магазинов.

Политика Медведев прибыл в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на два дня в Ереван, чтобы участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.

Экономика Госдума планирует оценить влияние увеличения НДС на экономический рост Государственная дума готова потратить 5,6 миллиона рублей на оценку влияния повышения НДС на темпы экономического роста в РФ, следует из материалов на портале госзакупок.

Экономика ФРС готовит новый вариант QE? Чиновники Федеральной резервной системы рассматривают новую программу, которая позволит банкам обменивать казначейские обязательства на резервы (механизм постоянного репо).

Энергетика «Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба» По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.

Происшествия В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".