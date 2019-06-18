Экономика
Utair планирует продать долю в дочернем обществеРБК Тюмень 04:23
Авиакомпания Utair, акционерами которой являются ХМАО-Югра и Тюменская область, объявила о продаже дочернего общества.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
В Германии заявили о неопределенности политики по Украине
Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Авто
Audi в России отзывает более 1,3 тысячи автомобилей
Пресс-служба Audi отмечает, что отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi А3, которые были проданы в период с 2016 года по текущий год, по причине проблем с настройками фонарей заднего хода.
Обновлено в 07:17
Авто
Опубликованы новые фото Renault Captur
Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53
Политика
Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой»
Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:04
Интернет
Facebook выпустит собственную криптовалюту Libra в 2020 году
Американская компания "Фейсбук" планирует в 2020 году выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Huawei продала более 1 млн смартфонов Honor 20 в Китае
Обновлено в 02:26
ЖКХ
Героев РФ освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Ранее сообщалось, что неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, семей, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающие инвалиды I и II группы, частично или полной мере освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт.
Обновлено в 06:51
Наука
Физики из МФТИ создали дешевый и компактный датчик «раздевающих» лучей
Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:08
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress зафиксировали на видео.
Обновлено в 00:38
Наука
Трансплантация кала привела к смерти пациента
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти пациента после трансплантации кала.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Футбол
Далер Кузяев не полетел с «Зенитом» на сбор в Австрию
Обновлено в 03:53
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Экономика
Расходы растут: Госдума приняла поправки к госбюджету-2019 в I чтении
Проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.
Обновлено в 08:54
Футбол
Матч чемпионата России по футболу «Спартак» - ЦСКА пройдет 19 августа
Матч шестого тура чемпионата России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА пройдет 19 августа.
Обновлено в 09:09
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Директор Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Обновлено в 07:40
Происшествия
Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека
После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48