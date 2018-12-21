с чего всё началось

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по 7-летним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде»,— заявили в компании.

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